Gelingt es der Apple-Aktie, den Widerstand bei 156,05 USD zu überwinden, um danach zumindest auf 160 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) vor einem neuen Rallyschub stehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Apple-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 145,09 USD. Anschließend kam es zu einem kurzen, aber deutlichen Rücksetzer auf 116,21 USD. Von diesem Rücksetzer erholte sich der Wert in den letzten Monaten wieder. Am 09. Juli kletterte er erstmals über das Hoch aus dem Januar. Nach einem neuen Rekordhoch bei 150,00 USD schwenkte die Aktie in eine Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck ein. Aus diesem Dreieck brach Apple gestern aus und kletterte auch noch auf ein neues Allzeithoch.