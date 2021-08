Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Exasol „Verfügen über eine sehr starke Neugeschäftspipeline” Exasol meldet vorläufige Eckdaten für das erste Halbjahr 2021. Die Scale-notierte Software-Gesellschaft meldet per Ende Juni jährlich wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 26,5 Millionen Euro, damit ein Plus von mehr als 27 Prozent zum Ende des …