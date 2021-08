Personelle Verstärkung bei bullfinch / Das Climate Fintech stellt ein hochkarätiges Management-Team ein

Frankfurt am Main (ots) - bullfinch vervollständigt sein Management-Team durch

die Einstellung erstklassiger neuer Führungskräfte.



Niko von Tippelskirch wurde in die Geschäftsführung berufen und übernimmt die

Position des Chief Operating Officer (COO). Gabriele Donino kommt als Chief

Technology Officer (CTO) zu bullfinch, um die Entwicklung der FinTech-Plattform

zu leiten,eine der Schlüsselkomponenten für die Finanzierung und Durchführung

der dezentralen grünen Energieprojekte.



Die Clean-Energy-as-a-Service-Technologieplattform von bullfinch schließt die

Lücke zwischen Kapital und Investitionsmöglichkeiten. Durch seine strategischen

Partnerschaften mit großen Investoren, Versorgungsunternehmen,

Energiedienstleistern und Installateuren beschleunigt bullfinch lokale

Energiewenden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Martin Hintz zum Head of

Asset Operations und Nicola Timoncini zum Head of Platform Engineering ernannt.

Zuletzt wurden Alexander Schütz als Chief Risk Officer (CRO), Annie Dalietou

(Head of Finance) und Tim Baack als Chief Commercial Officer (CCO) eingestellt.

Sie alle verfügen über fundierte Branchenkenntnisse und Expertise in ihren

jeweiligen Bereichen.









Von Tippelskirch war zuvor Vorstandsmitglied des börsennotierten

Vermögensverwalters DWS Group und arbeitete mehr als 20 Jahre lang in leitenden

Funktionen bei der Deutschen Bank. Simon Bartmann sagt zur Ernennung von von

Tippelskirch: "Wir freuen uns sehr, dass wir Niko als Vorstandsmitglied für

bullfinch gewinnen konnten. Er verfügt über langjährige Branchenerfahrung in

Führungspositionen und wird maßgeblich zum Aufbau einer hochmodernen

Organisation beitragen und helfen einen effektiven Kontrollrahmen aufzubauen."

Als COO wird er für die Bereiche Operations, Risk, Finance, Legal, Compliance &

Governance sowie Investor Relations verantwortlich sein.



Von Tippelskirch ist ebenfalls begeistert von seiner neuen Position: "Ich freue

mich, Teil eines hoch innovativen und dynamischen Teams von UnternehmerInnen und

InvestorInnen zu sein. Wir sind auf dem besten Weg, bullfinch zum führenden

Climate FinTech zu machen."



Gabriele Donino als neuer CTO



Donino war zuvor als Head of Digital Solutions & A.I. bei der Swiss Re tätig und

arbeitete später als Group COO bei expert.ai, einem globalen KI-Softwareanbieter

mit Sitz in Modena und Boston. Robin Haack, CEO von bullfinch, ist sehr erfreut,

Donino im Management-Team zu haben: "Gabriele hat eine hervorragende Bilanz bei

der Förderung technologischer Spitzenleistungen vorzuweisen und verfügt über Seite 2 ► Seite 1 von 2



