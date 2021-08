Transformation / Großteil der Zulieferer baut Elektromobilitätsgeschäft auf

--------------------------------------------------------------

Transformationsstudie

- Gemeinsame Studie von VDA und Deloitte zeigt: Automobilzulieferer befindensich mitten in der Transformation, generieren jedoch aktuell noch 85 Prozentdes Umsatzes aus der Verbrennertechnologie.- Mehrheit der befragten Unternehmen geht davon aus, dass sich dieElektromobilität als Technologiestandard durchsetzen wird.- VDA-Präsidentin Hildegard Müller: "Unternehmen brauchen Unterstützung undPlanungssicherheit durch die Politik."Die Automobilbranche steht vor dem wohl größten Umbruch ihrer Geschichte: vomfossilen Verbrennungsmotor hin zu neuen nachhaltigeren Antriebstechnologien.Insbesondere die Elektromobilität steht derzeit im Fokus des Wandels und desöffentlichen Interesses. Deloitte und der Verband der Automobilindustrie (VDA)haben in einer gemeinsamen Studie im Frühjahr 2021 untersucht, wie es um dieTransformation bei den deutschen Automobilzulieferern steht.Das Ergebnis: Die große Mehrheit der befragten Zulieferer setzt aufElektromobilität als die Technologie der Zukunft. Mehr als 80 Prozent gehendavon aus, dass sich diese Antriebstechnik als Technologiestandard durchsetzenwird. Zudem gibt ein Großteil der Befragten (über 80%) an, bereits mit derUmstellung auf Elektromobilität begonnen zu haben. Lediglich 10 Prozent derUnternehmen sehen keinen Grund sich zu transformieren, da sie aufgrund ihresProduktportfolios nach eigenen Angaben nicht betroffen sind. Mit einervollständigen Ablösung des Verbrennungsmotors durch die Elektromobilität rechnen88 Prozent jedoch erst 2030 oder später. Ein Teil der befragten Zulieferer nimmtan, dass Brennstoffzellen (rund 30%) oder synthetische Kraftstoffe (40%) esebenfalls noch zum (zusätzlichen) Standard schaffen können.Zulieferer setzen auf SicherheitDie elektrische Antriebstechnik steht daher klar im Fokus der Aktivitäten. Diebefragten Automobilzulieferer investieren über 30 Prozent ihrer Forschungs- undEntwicklungsausgaben in diese Technologie. Ihr Anteil am Gesamtumsatz fälltdagegen mit 15 Prozent noch deutlich geringer aus. 85 Prozent nutzen die Gewinneaus der traditionellen Verbrennertechnologie, um parallel Kompetenzen in derElektromobilität aufzubauen. Lediglich fünf Prozent der Zulieferer planen zugleichen Teilen, sich entweder über Fusionen mit anderen Unternehmen zukonsolidieren oder die Automotive-Branche gänzlich zu verlassen.