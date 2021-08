SINOMED gibt die erste kommerzielle Implantation und die Markteinführung des HT Supreme Drug Eluting Stents in Europa bekannt

TIANJIN, China, 17. August 2021 /PRNewswire/ -- SINOMED, ein führendes internationales Medizintechnikunternehmen, gab die erste kommerzielle Implantation des HT Supreme Drug-Eluting Stent (DES) im Universitätskrankenhaus Galway in Zusammenarbeit mit der National University of Ireland Galway (NUI Galway) bekannt, was den Beginn der europäischen Markteinführung markiert. Der Eingriff wurde von Professor Faisal Sharif, Professor für translationale kardiovaskuläre Medizin und Innovation an der NUI Galway und beratender interventioneller Kardiologe am Galway University Hospitals, erfolgreich durchgeführt.

Professor Sharif sagte: „Wir freuen uns, den HT Supreme Stent von SINOMED am Universitätskrankenhaus Galway in Zusammenarbeit mit der National University of Ireland Galway zu implantieren. Die ersten Indikationen zeigen, dass das Gerät gut einsetzbar ist und die neuartige Stenttechnologie eine schnellere Endothelialisierung des Stents ermöglicht, was die Notwendigkeit einer aggressiven Thrombozytenaggregationsbehandlung verringern könnte. Die Verringerung der Notwendigkeit einer mehrfachen antithrombozytären Behandlung ist ein wichtiges Thema, insbesondere im Hinblick auf die alternde Bevölkerung und die zahlreichen Komorbiditäten von Patienten, die einen koronaren Stent benötigen."

Der auf Heilung ausgerichtete HT Supreme DES wurde für die Behandlung von Patienten mit Verengungen oder Verstopfungen ihrer Koronararterien zugelassen. Mit diesem neuen Gerät haben die Kliniker eine zusätzliche Auswahl an Geräten, die darauf zugeschnitten sind, den Wundheilungsprozess der Patienten zu beschleunigen und die natürliche Schutzfunktion der Gefäße nach einem Stenting-Eingriff wiederherzustellen.

„Der HT Supreme steht für eine andere DES-Technologie, da er eine Lösung bietet, die speziell darauf ausgerichtet ist, die schnelle Heilung nach der Implantation zu fördern", sagte Alain Aimonetti, Chief Commercial Officer, Sales, Marketing und Clinical Affairs. „Diese Produkteinführung ist ein bedeutender Meilenstein für SINOMED Europe, da wir nun die kommerzielle Phase unserer Tätigkeit beginnen. Darüber hinaus werden wir unser klinisches Engagement mit weiteren Investitionen in das robuste klinische Programm von HT Supreme fortsetzen."