AF Gruppen Gets SEK 140 Million Contract in Sweden Autor: PLX AI | 17.08.2021, 12:03 | 14 | 0 | 0 17.08.2021, 12:03 | (PLX AI) – AF Gruppen signed a contract with FlyCan (JöLa Invest AB) to build a new event building in Malmö.

This turnkey contract is valued at approximately SEK 140 million excluding VAT

The project comprises construction of a new event building with a wind tunnel, padel halls, lounge, spa and restaurant, gym and offices in Malmö’s new Hyllie city district

The project comprises construction of a new event building with a wind tunnel, padel halls, lounge, spa and restaurant, gym and offices in Malmö's new Hyllie city district

The wind tunnel will be the largest of its kind in Europe with a 35 metre tall wind tower and solar panels on the roof



