Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Ein 5-Jahresvergleich der Angebotspreise von Eigentumswohnungenin 77 deutschen Großstädten von immowelt zeigt:- Leipzig mit stärkstem Anstieg seit 2016: Kaufpreise verteuern sich um 123Prozent auf aktuell 2.950 Euro pro Quadratmeter- Teure Metropolen mit starken Anstiegen: München (+50 Prozent), Hamburg (+64Prozent) und Berlin (+75 Prozent)- Auch in Heidelberg (+118 Prozent), Solingen (+109 Prozent) und Ludwigshafen(+103 Prozent) verdoppeln sich die Kaufpreise innerhalb von 5 JahrenBislang war der Immobilienkauf in ostdeutschen Großstädten noch vergleichsweisepreiswert. Doch dies scheint sich zunehmend zu ändern: In den vergangenen 5Jahren sind die Kaufpreise in vielen Städten stark angezogen. In Leipzig habensie sich mehr als verdoppelt. 2016 wurden für den Quadratmeter im Median noch1.320 Euro verlangt, aktuell sind es 2.950 Euro. Dies entspricht einem Anstiegvon 123 Prozent - und damit so viel wie in keiner anderen deutschen Großstadt.Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, wofür die Angebotspreise vonEigentumswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter, alle Baujahre) im jeweils 1.Halbjahr 2016 mit 2021 verglichen wurden. Auch im benachbarten Dresdenverteuerten sich die Preise deutlich: Nach einem Plus von 77 Prozent kostet eineWohnung inzwischen 3.110 Euro pro Quadratmeter. Die hohen prozentualen Zuwächseliegen zum einen am niedrigen Ausgangswert, aber auch an der gestiegenenNachfrage durch den Zuzug in den letzten 5 Jahren. Auch in weiteren Städtensteigen daher die Preise: Magdeburg (+81 Prozent), Jena (+78 Prozent) und Erfurt(+75 Prozent).Teure Metropolen werden noch teurerObwohl die ostdeutschen Großstädte große Preissprünge hinter sich haben, ist dasPreisniveau noch vergleichsweise niedrig. Ganz anders sieht es da in denMetropolen aus. Nach einem Anstieg von 75 Prozent springt der Quadratmeterpreisüber alle angebotenen Wohnungen in Berlin genau auf die 5.000-Euro-Marke.Besonders nachdem der Mietendeckel für ungültig erklärt wurde und Kapitalanlegerwieder verstärkt Interesse an der Hauptstadt haben, dürften die Preise in dennächsten Monaten und Jahren weiter anziehen. Detaillierte Informationen zurPreisentwicklung von Bestandswohnungen nach dem Mietendeckel-Aus und zurPrognose befinden sich im immowelt Preiskompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2021/2021_07_14_immowelt_Preiskompass_Q2_2021.pdf?v=1626188214) .Ob Berlin jemals an die Preise von München herankommen wird, darf bezweifeltwerden. Denn trotz Rekord-Preisen zeigt die Preiskurve in München weiter starknach oben: In vergangenen 5 Jahren stieg der Medianpreis von 6.000 auf 9.010