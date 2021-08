United Interim bringt erstmals Fachbücher heraus / Neue Kooperation mit der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Zürich (ots) - Die United Interim GmbH (UI), Betreiber der nach eigenen Angaben führenden Onlineplattform für die Vermittlung von Interim Managern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( http://www.unitedinterim.com ), steigt in das Geschäft mit Fachbüchern ein. Als Autoren fungieren ausschließlich Interim Manager. "Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die mehr über die betriebliche Praxis weiß als Interim Manager", sagt UI-Geschäftsführer Dr. Harald Schönfeld. "Sie wissen viel besser Bescheid als jeder dauerhaft festangestellte Manager, weil sie im Laufe ihres Berufslebens viele verschiedene Unternehmen, unterschiedliche Situationen und Herausforderungen kennen lernen", ergänzt sein Geschäftsführungskollege Jürgen Becker. Für den Start konnte United Interim mit Ulf Camehn, Ludek Cermak, Hanno Goffin, Ralf-Peter Hanrieder, Dr. Dr. Stefan Hohberger, Andreas Kälber, Dr. Gerhard Müller-Spanka, Frank P. Neuhaus, Christine Pfisterer, Christian Ritzer und Jane Enny van Lambalgen bereits elf renommierte Interim Manager als Autoren gewinnen. Mit rund einem weiteren Dutzend stehe man in Verhandlungen. Für seine neuen Verlagsaktivitäten hat sich United Interim mit der globalen Denkfabrik Diplomatic Council (DC) verbündet, die zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört. In der Kooperation wollen die beiden Partner "Fachbücher publizieren, die in ihrem jeweiligen Segment einen neuen Standard setzen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. "Wir wollen mit Interim Managern als Autoren einen neuartigen Praxisbezug in das Fachbuchsegment bringen", sagt Dr. Harald Schönfeld. Sein Kollege Jürgen Becker führt aus: "Interim Manager entwickeln und dozieren keine Theorien und geben keine guten Ratschläge, sondern stehen tagtäglich im Betriebsalltag ihren Mann bzw. ihre Frau in Führungsverantwortung. Dadurch können sie Fachbücher mit einem Praxisbezug verfassen wie kaum eine andere Autorengruppe." Die Generalsekretärin des Diplomatic Council Hang Nguyen erklärt: "Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennen wie Interim Manager. Daher ist es höchste Zeit, eine eigene Buchreihe aufzulegen, um dieses geballte Know-how zu bündeln und einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen."