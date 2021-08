Modern Plant-Based Foods Inc., geht Kooperation mit marktführendem Vertriebsunternehmen ein

Modern Plant Based Foods (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) gibt bekannt, dass Modern Meat, seine Marke für Fleischalternativen, eine Partnerschaftsvereinbarung mit Dirty Hands, einem branchenführenden Anbieter von Vertragsaußendiensten und Absatzförderung in der Naturkostbranche, abgeschlossen hat.

Dirty Hands ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich auf die Unterstützung der Naturkostbranche konzentriert. Das Unternehmen vertritt über 50 Markenpartner und verkauft derzeit an 3.830 Hauptgeschäftsstellen, während es monatlich über 4.000 Einzelhandelsbesuche bei führenden Einzelhändlern in jeder größeren Stadt in den Vereinigten Staaten durchführt. Dirty Hands ist stolz darauf, jedem Geschäft, an das es verkauft oder das es besucht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

"Das Interesse der Verbraucher an pflanzlichen Alternativen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen", meint Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. "Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Lebensmittel, die gut schmecken und ihre Gesundheit fördern, indem sie pflanzliche Lebensmittel in ihre Ernährung einbeziehen. Als kanadisches Unternehmen haben wir uns immer auf das nationale Wachstum und die Markenbekanntheit konzentriert. Südlich unserer Grenze gibt es jedoch einen unglaublichen Markt, und wir haben unermüdlich daran gearbeitet, strategische Partnerschaften aufzubauen, insbesondere in Kalifornien, wo unsere Zielgruppe weit verbreitet ist."



Die Vereinigten Staaten machen über 80 % des Marktes für Fleischalternativen in Nordamerika aus, was bedeutet, dass die Kategorie-spezifischen Wachstumsraten ähnlich hoch sind wie für die gesamte Region. Ein 2019 durchgeführte Studie ergab, dass 80 % der Amerikaner beabsichtigen, ihren Fleischkonsum ganz oder teilweise durch vegane Alternativen zu ersetzen, sodass der Markt reif ist für noch mehr spannende Innovationen.