DAX – Das Hauen und Stechen beginnt

der DAX konnte die guten US-Vorgaben gestern nicht mehr nutzen und startet nach negativen Vorzeichen aus Asien in der Nacht mit einer Abwärtskurslücke in den heutigen Handelstag. Die Bullen zeigen sich aber am Vormittag bemüht, dieses Eröffnungsgap …