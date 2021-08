BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Games-Branche sieht bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland weiter zahlreiche Baustellen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Game unter seinen 340 Mitgliedsunternehmen hervor. 56 Prozent der teilnehmenden Firmen bezeichnen die internationale Wettbewerbsfähigkeit demnach als "eher schlecht", für 14 Prozent ist sie "schlecht". Für "sehr gut" hält kein einziges Unternehmen die deutsche Wettbewerbsfähigkeit.

Erhebliche Mängel sieht die Branche etwa bei der digitalen Infrastruktur - also beim Ausbau leistungsfähiger Breitband-Internetanschlüsse und des 5G-Mobilfunknetzes. "Da dürfen wir nicht weitere zehn Jahre daran herumdoktern, da müssen wir schnell in die Gänge kommen", sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk am Dienstag in Berlin.