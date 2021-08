CLEVR erwirbt das Start-up-Unternehmen Digitread, Systemintegrator und Spezialist für PLM, Fertigung und Marine Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 17.08.2021, 14:00 | 44 | 0 | 0 17.08.2021, 14:00 | - CLEVR tritt in den 26 Milliarden Dollar schweren PLM-Bereich und das Siemens-Software-Ökosystem ein - Digitread leistet Pionierarbeit bei der Implementierung von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Fertigung und Schifffahrt in einem hochspezialisierten Markt - Expertise von CLEVR in den Bereichen Low-Code und Mendix wird Digitread helfen, anspruchsvolle PLM-Lösungen schneller und effizienter zu entwickeln SANKT INGBERT, Germany, 17. August 2021 /PRNewswire/ -- CLEVR, der Low-Code- und No-Code-Software-with-a-Service-Spezialist, hat die Übernahme von Digitread bekannt gegeben. Digitread ist einer der weltweit aufstrebenden Anbieter im Bereich der PLM-Systemintegration (Product Lifecycle Management) und ein Platinum-Lösungspartner von Siemens. Die Übernahme stärkt das Portfolio der geografischen und vertikalen Expansion von CLEVR in der Industrie-, Fertigungs-, Schiffs- und Energiebranche. Die Übernahme wird von dem Management unterstützt und dem Hauptaktionär, dem in London ansässigen Unternehmen Volpi Capital, finanziert. Fertigungsunternehmen und ihre Zulieferer benötigen seit Jahren eine umfangreichere Digitalisierung ihrer Lieferketten und Produktionsprozesse. Die jüngste COVID-19-Krise machte dies deutlich, als viele Unternehmen aus den Bereichen Schifffahrt, Fertigung und Auftragsfertigung ihre Digitalisierungsbemühungen und ihre Transformation beschleunigen mussten. PLM- und Mendix-Zusatzlösungen sorgen für Prozessoptimierung, Big-Data-Informationsintegration und -nutzung, um ein stabiles digitales Fundament zu schaffen und die operative Leistungsfähigkeit zu maximieren. "Digitread ermöglicht es uns, PLM-Rockstars mit den Low-Code-Mendix-Champions von CLEVR zu kombinieren", sagte Angelique Schouten, die im März zum CEO von CLEVR ernannt wurde. "Nur wenige Unternehmen können das, was Digitread kann, nämlich die Konfiguration und Integration einiger der komplexesten Systeme der Welt in den Bereichen Industrie, Fertigung und Schifffahrt. Wir werden den praxisorientierten Ansatz von Digitread mit der Hightech-Expertise von CLEVR kombinieren und Fertigungsunternehmen auf der ganzen Welt bei der digitalen Transformation unterstützen, indem wir Standardlösungen und hochspezialisierte Beratungsdienstleistungen anbieten." Seite 2 ► Seite 1 von 2





