Poda gibt Liefervereinbarung mit einem Hersteller biologisch abbaubarer Filter bekannt

Vancouver, BC, 17. August 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich, den Abschluss einer Liefervereinbarung (die „Liefervereinbarung“) mit Greenbutts, LLC („Greenbutts“), einem Hersteller biologisch abbaubarer Filter, bekanntzugeben.

Greenbutts entwickelte eine natürliche Filtertechnologie als Alternative zu herkömmlichen, nicht biologisch abbaubaren Zelluloseazetat-Zigarettenfiltern. Während der letzten zehn Jahre arbeitete das Team von Greenbutts daran, einen natürlichen, schnell abbaubaren Zigarettenfilter aus einer eigenentwickelten, lebensmittelgerechten Mischung aus Fasermaterialien, wie z. B. Flachs, Baumwolle und Manila-Hanf, ohne künstliche Verbindungen oder chemische Rückstände zu perfektionieren. Die einzigartige Materialmischung verleiht das gleiche Gefühl und ermöglicht die gleichen Produktionsläufe wie Azetatfilter. Greenbutts-Filter lösen sich in Wasser innerhalb von Minuten auf und zersetzen sich in Kompost innerhalb von sieben Tagen gegenüber von 10 – 15 Jahren wie bei traditionellen Zelluloseazetatfiltern.

CEO Ryan Selby kommentierte: „Poda hat sich zur Schaffung einer besseren Zukunft für alle unsere Stakeholder verpflichtet. Als CEO nehme ich diese Verantwortung sehr ernst, und ich setze mich mit voller Kraft dafür ein, sicherzustellen, dass Poda industrieführende Leistung in unseren Kernprinzipien starken Umweltschutzes, sozialer Verantwortung und robuster Unternehmensführung erbringt. Im Rahmen dieser Verpflichtung freue ich mich sehr, den Abschluss einer Liefervereinbarung mit Greenbutts, LLC, einem der weltweit führenden Hersteller biologisch abbaubarer Zigarettenfilter, bekanntzugeben“.

„Diese Liefervereinbarung gibt dem Unternehmen Zugang zu 100 % biologisch abbaubaren Zigarettenfiltern für unsere Beyond Burn Poda Pods. Die Einarbeitung der biologisch abbaubaren Filter von Greenbutts in unsere bereits abbaubaren und kompostierbaren Poda Pods erlaubt Poda, ein vollkommen biologisch abbaubares und wahrhaft kompostierbares sogenanntes „Heat-not-Burn“-Produkt anzubieten, was es nie zuvor im „Heat-not-Burn“-Tabakmarkt gab. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer andauernden ESG-Verpflichtung, der Verpflichtung zu Umweltschutz, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung, und wird dem Unternehmen mehrere potenzielle Wettbewerbsvorteile gegenüber IQOS und anderen „Heat-not-Burn“-Produkten, die nicht biologisch abbaubare Zelluloseazetatfilter verwenden, verschaffen. Beyond Burn Poda Pods mit Greenbutts-Filtern vermitteln dem Verbraucher eine ausgezeichnete Erfahrung und stärken die Verpflichtung des Unternehmens zu ESG-Prinzipien weiter. Wir sind begeistert, diese Liefervereinbarung gesichert zu haben“.