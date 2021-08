DGAP-News Bybit hebt den jährlichen Handelswettbewerb World Series of Trading (WSOT) 2021 mit Rekordpreispool in Höhe von 7,5 Mio. US-Dollar auf die nächste Stufe Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 17.08.2021, 14:40 | 32 | 0 | 0 17.08.2021, 14:40 | DGAP-News: Bybit / Schlagwort(e): Sonstiges

Bybit hebt den jährlichen Handelswettbewerb World Series of Trading (WSOT) 2021 mit Rekordpreispool in Höhe von 7,5 Mio. US-Dollar auf die nächste Stufe



17.08.2021 / 14:40

Bybit hebt den jährlichen Handelswettbewerb World Series of Trading (WSOT) 2021 mit Rekordpreispool in Höhe von 7,5 Mio. US-Dollar auf die nächste Stufe - 4,9 x größerer Preispool als letztes Jahr mit bis zu 7,5 Mio. USDT & NFT zusätzlich - Größte WSOT-Spende an UNICEF mit 400.000 US-Dollar in BTC

SINGAPUR - Media OutReach - 16. August 2021 - Die Sommerspiele des Kryptohandels sind zurück. Die Registrierung für die World Series of Trading (WSOT) 2021, veranstaltet von der Kryptowährungsbörse Bybit, startet am 18. August. Die diesjährige Ausgabe verspricht erneut das größte Kryptohandelsturnier der Welt zu werden. Der Preispool der WSOT 2021 steigt auf beispiellose 7,5 Millionen USDT, plus einem Bonustrack mit WSOT NFT-Sammelobjekten und zusätzlichen USDT, wie Bybit heute bekanntgab. "Die WSOT kehrt wie versprochen größer und besser zurück", erklärte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Wir wollen herausragende Leistungen und Wettbewerbsgeist würdigen sowie die positiven Einflüsse der Kryptowährung auf unser tägliches Leben hervorheben - verbesserte finanzielle Bildung, gefördertes Interesse an Technologien und das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie wir eine Kraft für Veränderungen sein und der Gesellschaft etwas zurückgeben können." Das Flaggschiff-Handelsereignis von Bybit, einer der beliebtesten Kryptobörsen der Welt, zog im vergangenen Jahr über 12.000 Teilnehmer an. Die siegreichen Teams und Einzelpersonen aus 135 Gruppen und 2.128 Einzelkandidaten nahmen im Jahr 2020 Preise in Höhe von 1,27 Millionen US-Dollar mit nach Hause. Alle Augen auf den Preis Mit einem Preispool von bis zu 6.000.000 USDT für Teams und bis zu 1.500.000 USDT im Einzelwettbewerb soll die WSOT 2021 das Ereignis des Jahres für Kryptohändler auf der ganzen Welt werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3





