CREDIT SUISSE stuft Gea Group auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Max Yates

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gea von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Max Yates verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Auftragsdynamik bei dem Anlagenbauer und hob seine Gewinnerwartungen an. Es gebe aber bessere Anlagemöglichkeiten im Sektor. Zudem dürfte es für Gea nach 2022 schwerer werden, die Gewinnmargen weiter deutlich zu steigern./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.