Nasdaq100 – Dip-Käufer sind weiterhin aktiv

Anzeige

Der Nasdaq-100 Index eröffnete gestern schwächer und fiel zunächst recht deutlich unter die 15.000 Punkte-Marke zurück. Im Anschluß wurde der Dip allerdings wie so oft in den vergangenen Monaten gekauft und der Index ging am Tageshoch aus dem Handel …

Der Nasdaq-100 Index eröffnete gestern schwächer und fiel zunächst recht deutlich unter die 15.000 Punkte-Marke zurück. Im Anschluß wurde der Dip allerdings wie so oft in den vergangenen Monaten gekauft und der Index ging am Tageshoch aus dem Handel …