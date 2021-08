Hansen ermöglicht neue Ära der digitalen Agilität und Automatisierung für wilhelm.tel in Deutschland

Jens Seedorff, Geschäftsführer von wilhelm.tel, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Hansen ist eine, in der bewährte betriebliche Effizienz an vorderster Stelle stehen. Sie basiert darauf und wir beschlossen, dass Hansen der ideale Anbieter ist, um das nächste Kapitel unserer digitalen Transformations-Initiative in Angriff zu nehmen, während wir nicht nur sich verändernden Kundenerwartungen gerecht werden müssen, sondern auch in einem Telekommunikations-Umfeld operieren, das sich ebenfalls in einer umfassenden Umbauphase befindet.“

Scott Weir, Regional President für die Region EMEA bei Hansen Technologies, merkte an: „wilhelm.tel ist schon lange Kunde von Hansen. Wir unterstützen die Kunden des Unternehmens seit mehr als 20 Jahren mit unserem Produkt NavibillingCX. Wir freuen uns, nicht nur für das Upgrade von wilhelm.tel auf unsere neue Version von NavibillingCX gewählt worden zu sein, die auf Microsoft Business Central basiert, sondern auch signifikante neue Funktionen einführen zu können, mit denen die Kundenerfahrung verbessert und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigt wird. Das Commitment von wilhelm.tel Hansen und unserem Produkt gegenüber zeigt, wie stark unsere Beziehung ist, und bietet ein starkes Fundament für die Zukunftssicherung der Geschäfte des Unternehmens auf viele Jahre hinweg.“

Hansen CCB, ein Teil der Create-Deliver-Engage Softwaresuite, bietet flexible Tarif-, Abrechnungs- und Kundenunterstützungs-Funktionen für die Anbieter von Kommunikations- und Pay-TV-Diensten. Als Teil der Hansen CCB Produktfamilie ist NavibillingCX eine speziell auf die Anforderungen zugeschnittene, einheitliche Lösung für Festnetz- und Mobiltelefonie sowie Breitband-, IP-Dienst-, Kabel-TV- und Interconnect-Abrechnung. Das Produkt bietet durchgängiges Kundenlebenszyklus-Management und mithilfe der Microsoft Integration vollständige ERP-Funktionalität einschließlich Finanzkontrollen, Reporting und Analysen.

Weitere Informationen über Hansen Technologies finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 580 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über wilhelm.tel

Als 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Norderstedt 1999 gegründet, ist die wilhelm.tel GmbH deutschlandweit ein Pionier unter den Betreibern von Hochleistungs-Glasfaseroptik-Netzen. Von Anfang an hat das Unternehmen die Strategie, jedes Gebäuse mit Glasfaseroptik-Netztechnologie zu versorgen, konsequent umgesetzt. Seit 2020 verlegt wilhelm.tel immer mehr Glasfaserleitungen in Mehrfamilienhäusern und garantiert dadurch Kunden maximale Bandbreiten.

Das Glasfaseroptiknetz, das derzeit aus 2500 km Leitungen besteht, hat die Stadtgrenzen des Heimatmarkts Norderstedt schon lange überschritten und wächst stetig in Richtung Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. wilhelm.tel setzt regelmäßig landesweit neue Standards mit bahnbrechender Technologie und Produkten und Services, die präzise auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Mit einem resultierenden Marktanteil von bis zu 90 Prozent wird wilhelm.tel im Großraum Hamburg als begehrtester Anbieter betrachtet.

2019 generierte die wilhelm.tel GmbH mit 130 Beschäftigten einen Jahresumsatz von 73 Millionen Euro.

Weitere Informationen über Wilhelm.tel finden Sie auf https://www.wilhelm-tel.de/

