BENTONVILLE - Der größte US-Einzelhändler Walmart profitiert weiter von der Kauflust seiner Kunden. Der Umsatz stieg dabei im zweiten Quartal um 2,4 Prozent auf rund 141 Milliarden US-Dollar (gut 119,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville mitteilte. Dabei konnte Walmart auf dem Heimatmarkt zulegen und Marktanteile gewinnen. Das internationale Geschäft litt hingegen durch Verkäufe von Unternehmensteilen.

ATLANTA - Eine hohe Nachfrage nach Produkten zum Heimwerken gibt der US-Baumarktkette Home Depot weiterhin Auftrieb. Das zweite Quartal beendete der Konzern mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn. Home Depot habe zum ersten Mal in der Firmengeschichte einen Quartalsumsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, sagte Konzernchef Craig Menear am Dienstag in Atlanta laut Mitteilung. Eine Prognose für das Jahr 2021 gib das Management weiterhin nicht.

ROUNDUP: Zooplus wächst weniger stark als erwartet - Übernahme im Fokus

MÜNCHEN - Eine gute Nachfrage hat den Onlinehändler für Haustierbedarf Zooplus auch im zweiten Quartal angetrieben. Das Unternehmen steigerte die Zahl der aktiven und wiederkehrenden Kunden, und legte auch mit seinem Abo-Modell deutlich zu. Allerdings konnte das Umsatzwachstum laut einer Mitteilung vom Dienstag im zweiten Quartal nicht ganz mit den Erwartungen von Analysten mithalten. Die Prognose bestätigte das Management um Chef Cornelius Patt.

DHL kauft Mainzer Seefrachtspezialisten für 1,5 Milliarden Euro

BONN/MAINZ - Der Logistikriese Deutsche Post DHL will den Mainzer Seefrachtspezialisten J.F. Hillebrand übernehmen, um sein Geschäft mit dem Verschiffen von Getränken auszubauen. Man habe einen Vertrag unterschrieben, um für rund 1,5 Milliarden Euro bis zu 100 Prozent des Mainzer Konzerns zu übernehmen, teilte die Deutsche Post DHL am Dienstag in Bonn mit.

ROUNDUP 2: Ströer weiter auf Erholungskurs - Aktie erneut schwach

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer erholt sich dank eines wieder deutlich besseren Außenwerbegeschäfts und Zuwächsen in der Medien- und Datensparte weiter vom Corona-Schock. Im dritten Quartal sollen Umsatz und operatives Ergebnis über den jeweiligen Werten des Jahres 2019, also vor der Corona-Pandemie, liegen. 2021 peilt der Konzern, zu dem auch das Nachrichtenportal T-Online und der Datenanbieter Statista zählt, weiter einen Erlös in etwa auf dem Rekordniveau aus dem Jahr vor Corona an. Zudem soll sich der operative Gewinn im Vergleich zum vergangenen Jahr kräftig erholen und im besten Fall nur leicht unter demjenigen von 2019 liegen.