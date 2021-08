MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der neue US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, hat sich für eine Neugestaltung der transatlantischen Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ausgesprochen. "Die heutige transatlantische Beziehung ist nicht, was unsere Großeltern kannten", sagte der Diplomat in einem am Dienstag veröffentlichten Youtube-Video. Dazu gehöre auch die gemeinsame Sicherheitspolitik.

Eine seiner Prioritäten in den nächsten drei Jahren sei auch die Handelspolitik. "Wir haben Silicon Valley - und Bayern hat Isar Valley", sagte Liston. Die Zusammenarbeit in der Technologie zu intensivieren, sei ihm ein vordringliches Anliegen.