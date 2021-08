Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2021

Analyst: Henrik Markmann



Erfreuliche operative Entwicklung im ersten Halbjahr



pferdewetten.de hat gestern gute H1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.



Deutliche Steigerung des Brutto- und Nettoumsatzes: Im zweiten Quartal stieg der Brutto- Gaming-Ertrag (GGR) um +15,7% yoy auf 9,2 Mio. Euro (H1/21: +13,9% yoy auf 19,9 Mio. Euro). Daraus resultierte im ersten Halbjahr ein Umsatz i.H.v. 7,9 Mio. Euro (+31,9% yoy). Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der einzelnen Segmente berichtete das Unternehmen lediglich, dass sich der deutlich größere Bereich Pferdewetten 'sehr stark' verbesserte (GGR H1/21: 18,7 Mio. Euro; rd. 94% des Konzern-GGRs). Das Segment Sportwette wurde hingegen von hohen Wettgewinnen der Kunden spürbar beeinträchtigt, sodass der GGR mit 1,1 Mio. Euro hier noch deutlich hinter den Erwartungen des Managements zurückblieb. Die Wetteinsätze lagen jedoch mit rund 14 Mio. Euro im Plan (2021e: 26 Mio. Euro).



Überproportionale Ergebnisverbesserung trotz erhöhter Marketingaktivitäten: Auf Ergebnisebene erreichte pferdewetten.de im ersten Halbjahr ein signifikant verbessertes EBIT i.H.v. 1,6 Mio. Euro (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Hierin enthalten sind auch aktivierte Eigenleistungen von 0,6 Mio. Euro, da das Unternehmen in die Erneuerung der Benutzeroberfläche im Segment Pferdewetten investierte. Zudem wurden die Marketingausgaben erhöht, um verstärkt die Sportwetten-Plattform zu bewerben (u.a. mit Video-Clips im Umfeld der EM oder als Sponsoring beim VfL Bochum). So plant der Vorstand im laufenden Jahr sowie in 2022, jeweils 1,0 Mio. Euro zusätzlich für Marketingaktivitäten auszugeben. In H1/21 wurden davon bereits 0,6 Mio. Euro aufgewendet. Mit Blick auf die Segmente wird deutlich, dass die Pferdewette die Corona-Krise sehr gut durchläuft. Hier erzielte das Unternehmen in H1 ein EBIT i.H.v. 4,1 Mio. Euro, was nur leicht unter dem Ergebnisbeitrag des Gesamtjahres 2020 liegt (4,5 Mio. Euro). Der noch im Aufbau befindliche Bereich Sportwette wies ein EBIT von -2,5 Mio. Euro aus (FY 2020: -1,9 Mio. Euro; 2021e: -2,4 Mio. Euro). Hintergrund des schwächeren Ergebnisses sind hier primär die gestiegenen Ausgaben für Brandmarketing (vgl. Comment vom 08.07.) sowie hohe Wettgewinne der Kunden.



