Hamburg (ots) - Wer schon einmal von Google for Jobs gehört hat, weiß, dass essich hierbei um Googles spezielle Suchfunktion für Stellenanzeigen handelt. Gibtman eine Suchanfrage nach einem Job in die Google Suchleiste ein, öffnet sichdas Google for Jobs Fenster, in welchem direkt passende Stellenanzeigenvorgeschlagen werden. Was aber nicht direkt auffällt ist, dass sich hinter demTool noch einige nützliche Funktionen verbergen, die bei der Suche nachBewerbern genutzt werden können. So zum Beispiel das Homeoffice - Feature.Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Jobs imHomeoffice zunehmend an. Aber woher wissen Bewerber bei der Durchforstung vonStellenanzeigen, ob die Stelle auch im Homeoffice bewerkstelligt werden kann?Auf die Frage hat Google im Frühjahr 2020 eine Antwort geliefert und inDeutschland eine neue Funktion veröffentlicht, mit welcher Stellenanzeigen alsHomeoffice Tätigkeit gekennzeichnet werden können. Darüber hinaus kann ebensovon Bewerberseite aus nach Jobs im Homeoffice über die Standort-Option gefiltertwerden. "Interne Auswertungen zeigten, dass viele Bewerber nach Stellen imHomeoffice suchen. Das Feature bringt den Vorteil mit sich, dass Jobsuchendesich nun landesweit auf Stellen bewerben können und die Suche für Bewerber sehrvereinfacht wird", so die Experten von SEO for Jobs , einemSoftwareentwicklungsunternehmen, das sich auf Google for Jobs spezialisiert hat:"Ebenfalls steigt dabei die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen eine größereMenge an potenziellen Bewerbern erreichen können"Aus den Meinungen von dem Team von SEO for Jobs geht hervor, dass dieMöglichkeit bei Google for Jobs die Stellenanzeigen als Homeoffice Tätigkeit zukennzeichnen, eine vorteilhafte Nutzung des Tools für Bewerber, wie auch fürUnternehmen bietet.