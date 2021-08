DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Dividende

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Dividendenbekanntmachung D-Share



17.08.2021 / 16:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dividendenbekanntmachung



Haier Smart Home Co., Ltd.

Qingdao, Provinz Shandong, Volksrepublik China



Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2021 hat beschlossen, je D-Namensstammaktie eine



Dividende pro Aktie in Höhe von EUR 0,04756088 brutto

Dividende pro Aktie in Höhe von EUR 0,04280479 abzgl. 10% Quellensteuer in China

zahlbar ab 20. August 2021



für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Dividendenberechtigt sind diejenigen Aktionäre, für die am 19. August 2021 (Stichtag) Aktien der Gesellschaft verbucht sein werden.



Der Wechselkurs von 1 EUR = 7,6954 RMB richtet sich nach dem Durchschnittswechselkurs der letzten 5 Arbeitstage vor der Hauptversammlung.



Die Notierung der Aktien der Gesellschaft erfolgt im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 20. August 2021 "ex-Dividende".

Die Auszahlung der Dividende über die Clearstream Banking AG erfolgt unter Abzug einer chinesischen Quellensteuer in Höhe von 10%. Die chinesische Quellensteuer ist grundsätzlich auf die deutsche, auf chinesische Einkünfte entfallende Ertragsteuer anrechenbar, oder kann bei Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden.

Eine inländische, die Kapitalerträge auszahlende Stelle (also in der Regel die jeweilige depotführende Stelle) wird die Dividenden einer in der Volksrepublik China ansässigen Gesellschaft an den in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilseigner grundsätzlich unter Abzug deutscher Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) auszahlen. Der Steuerabzug beträgt grundsätzlich 25% zzgl. Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,5% (effektiver Steuersatz somit 26,375%) und ggf. zuzüglich Kirchensteuer (abhängig von der individuellen Konfession und vom Bundesland des Wohnsitzes). Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer ist die Bruttodividende.