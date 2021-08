Varta hat an der Börse rund 20 Prozent eingebüßt, nachdem der Batteriehersteller mit seinen neuesten Quartalszahlen hinter den Erwartungen der Aktionäre blieb. Nun kämpft sich die Aktie wieder hoch.

Dieser Trend spielt dem aktuellen Research-Bericht der DZ Bank in die Karten. Die Bank geht von einer spürbaren Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte aus, insbesondere im Bereich Lithium-Ion Solutions & Microbatteries. Den fairen Wert macht der DZ-Analyst Michael Punzet bei 145 Euro fest. Zudem erwartet er positive Nachrichten hinsichtlich der neuen V4Drive-Zelle.

Kritisch hingegen sieht die Investmentbank Warburg Research die Entwicklung von Varta. Sie belässt den traditionsreichen Batteriekonzern nach den jüngsten Zahlen bei einem Kursziel von 83 Euro. Der Batteriekonzern habe seine Erwartungen verfehlt, hält Warburg-Analyst Robert-Jan van der Horst in seiner Studie fest. Varta habe zwar die Jahresprognosen bestätigt und setze auf eine anziehende Geschäftsentwicklung im Bereich True Wireless Stereo Headsets. Doch gerade dieser Markt verliere an Schwung und sei zudem zunehmend härter umkämpft, so der Analyst weiter.

Auseinander gehen auch die Meinungen der User im Varta-Forum auf wallstreet:online:

Ein Ausschnitt aus dem großen Schlagabtausch um die Pros und Contras:

austi24: „Die Leerverkäufer wollen ja irgendwann günstiger zurückkaufen, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist, gibt man dafür keine Aktien ab, im Gegenteil, wenn gewisse Preise nochmals aufgerufen werden, sammelt man eben noch ein paar Stücke ein. Das werde ich tun, du bekommst für dein Geld ja sonst nirgendwo etwas. Wenn man mit der Aktie nur traden will, dann soll man das eben mitmachen, auf etwas längere Sicht ist hier meiner Meinung nach mit den Aktien mehr zu holen.“

snoppy30: „Was hier noch untergeht, aber sehr wichtig ist, ist der Deal zwischen Continental und Varta. Das sind schon große Namen, mit denen Varta Deals eingegangen ist bezüglich der Elektromobilität: KTM, Continental, Porsche und dann noch Daimler. …Der erwartete Ausblick ist geblieben. Umsatz, EBITDA – Gewinn zum Vorjahr um 46 Prozent gesteigert. Varta hat die erwarteten Ziele erfüllt. Ich weiß nicht, was die Schwarzseher wollen. Für mich war das ein guter Nachkauf. Ich bin langfristig eingestiegen und denke: Die Aktie wird bis Ende des Jahres deutlich steigen. Klar, hätte ich auch gern die 160 Euro gesehen.“

OSFAF: „Varta ist immer noch das gleiche Unternehmen mit sehr viel Fantasie. Neue Produktionsstätten kommen und werden das Wachstum beschleunigen. Politisch getrieben, kann es nur hochgehen. Hier waren sicher einige Short-Limit-Orders im Markt, die den Abwärtstrend beschleunigt haben. Gut für die, die noch kaufen wollten. Sicher geht es gleich wieder in die andere Richtung.“

hy_fan: „Ich bin selbst long investiert, das hat damit nichts zu tun. Es ist aber leider jedes Mal dasselbe Spiel – zu hohe Erwartungen vor den Zahlen, einfach jedes Mal. Und das wird die nächsten drei bis fünf Handelstage wieder genutzt, um überproportional zu prügeln. Sorry, aber so wird es wieder kommen. Ich hatte auch andere Erwartungen.“

now-or-never: „KGV bei einem Tech-Wert, und dazu zählt Varta nun mal, ist doch wohl lächerlich als Basis zu nehmen. Die Zahlen waren ehrlich gesagt nicht berauschend, aber nicht wirklich enttäuschend. Ich glaube auch nicht, dass der hohe Abschlag wegen der Zahlen stattfindet. Was mich eher stört bei den meisten deutschen Aktien, ist, dass man immer sehr konservativ mit dem Ausblick umgeht. Haben CEO Herbert Schein & Co. alle keine Eier in der Hose, mal einen rauszuhauen? Diese defensive Haltung geht auf die Nerven. Oder glaubt Schein nicht an sein Business und die Chancen, die Varta in den nächsten Jahren hat. Manchmal wünscht man sich echt einen kleinen Musk in jedem zukunftsträchtigen Wachstumsunternehmen.“

Money$: „Varta nimmt wieder Fahrt auf. Es hört sich gerade so an, als hätte es eine Gewinnwarnung gegeben. Leute, das Geschäft brummt, die Branche ist Zukunft und Varta in Deutschland unschlagbar. Die Produktionskapazitäten wurden erweitert. Warum wohl? Und was entsteht bei einem guten Unternehmen durch diese benötigte Erweiterung? Richtig – Umsatz und Gewinn. Vor wenigen Tagen sprachen viele von 180 Euro nach den Zahlen. Es sind die Zahlen aus einem vergangenen Abschnitt. Wären diese überragend gut gewesen, hätte ich Teile verkauft, denn wie würden die Erwartungen für die kommenden Zahlen aussehen? Ich bin mit dem Zahlenwerk einverstanden, weil der Trend eindeutig nach Vorne – nach oben geht. Mag sein, dass andere mit diesen Zahlen das Aus für Varta sehen – in meinen Augen eine komplette Fehleinschätzung. Der Ausblick reicht mir für mein Investment. Die Richtung stimmt.“

Die Varta-Zahlen für das dritte Quartal sollen am 11. November veröffentlicht werden.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion