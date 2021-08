USA NAHB-Hausmarktindex fällt auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.08.2021, 16:31 | 23 | 0 | 0 17.08.2021, 16:31 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August überraschend erneut eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex sank zum Vormonat um 5 Punkte auf 75 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli 2020. Es ist der dritten Rückgang in Folge. Analysten hatten mit unveränderten 80 Punkte gerechnet. Etwas belastet wurde der Immobilienmarkt zuletzt durch Lieferengpässe bei Rohstoffen wie Holz. Die NAHB verweist aber auch auf die jüngste Entspannung bei den Baustoffpreisen. Allerdings würden viele Hauskäufer sich noch zurückhalten, da sie auf einen weiteren Rückgang der noch sehr hohen Preise warteten. Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/he







