GRAINAU/ISTANBUL/ROM (dpa-AFX) - Ein Ende des extremen Wetters ist nicht in Sicht. Eine tödliche Flutwelle traf den Süden Bayerns, ein Tornado Ostfriesland. Vor allem Länder im Mittelmeerraum und in der Schwarzmeerregion leiden unter Bränden und Überschwemmungen.

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist eine Frau tot aus den Fluten geborgen worden. Retter suchten am Dienstag noch nach einem weiteren Vermissten. Doch die Hoffnung schwand, die Person noch lebend zu retten.

Acht Menschen waren am Montag nach dem Unglück weitgehend unverletzt aus der Klamm nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerettet worden. Die beiden zuletzt noch Vermissten hatten laut Polizei auf einer Holzbrücke über dem Hammersbach am oberen Ausgang der Klamm gestanden - die Beamten bezogen sich auf Augenzeugen. Die Brücke wurde demnach von der Flutwelle weggerissen. Der rasante Anstieg des Baches sei nicht üblich, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft München II habe Vorermittlungen eingeleitet, um zu prüfen, ob eine Straftat im Raum stehe, sagte die Sprecherin der Behörde, Andrea Mayer. Im Raum stehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Gegen konkrete Personen richteten sich die Überprüfungen bisher aber nicht.

Ganz andere Probleme im Nordwesten Deutschlands: Ein Tornado mit geschätzten Windgeschwindigkeiten von 180 bis 250 Kilometern pro Stunde richtete in einer Gemeinde in Ostfriesland große Schäden an. Der Wirbelsturm beschädigte in Großheide am Montagabend mehr als 50 Häuser, stürzte Fahrzeuge um und zerstörte zahlreiche Bäume.

Wie durch ein Wunder sei niemand verletzt worden, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Manuel Goldenstein am Dienstag. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über mit zeitweise mehr als 100 Kräften im Einsatz, um Straßen zu räumen und Gebäude zu sichern. "Es war ein blankes Chaos, das beseitigt werden musste", sagte Goldenstein.

GRIECHENLAND



Griechische und internationale Feuerwehrleute haben am Dienstag weiter gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand im Westen der griechischen Hauptstadt Athen gekämpft. Am Dienstag wurde die Evakuierung etlicher nahe gelegener Ortschaften angeordnet. Es handelt sich Medienberichten zufolge um eine kilometerlange Feuerfront in der Nähe des Ortes Vilia, die am Montagabend ausgebrochen war. Der Rauch des Feuers ist so stark, dass man ihn auch auf Satellitenbildern sieht.