PepsiCo verpflichtet sich zum positiven Netto-Wasserverbrauch (FOTO)

- PepsiCo will bis 2030 mehr als 100 % des in Hochrisikogebieten verbrauchten

Wassers wieder auffüllen

- Die PepsiCo Foundation erweitert sein auf mehr als 53 Millionen Dollar

dotierte Programm für den Zugang zu sauberem Wasser

- Erste Investition in Afrika für Hilfsprogramm in Kooperation mit WaterAid, um

Familien südlich der Sahara mit sauberem Wasser zu versorgen



Heute gab PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) sein Ziel bekannt, bis 2030 einen positiven

Netto-Wasserverbrauch zu haben. Das bedeutet, dass das Unternehmen mehr Wasser

aufbereiten und zuführen will, als es verbraucht. Damit würde PepsiCo zu den

wassereffizientesten Lebensmittel- und Getränkeherstellern gehören, die in

gefährdeten Wassereinzugsgebieten tätig sind.







ganzheitlichen "Water Stewardchip Agenda" ist, startet die PepsiCo Foundation

ein neues 1-Millionen-Dollar-Programm mit der führenden

Nichtregierungsorganisation und seinem langjährigen Partner WaterAid , um

Familien in Afrika südlich der Sahara Zugang zu sicherem Wasser zu verschaffen.

Damit wird die seit 15 Jahren laufende und mit mehr als 53 Millionen Dollar

dotierte Initiative für den Zugang zu sicherem Wasser erweitert, die mehr als 20

Länder erreicht und seit 2006 mehr als 59 Millionen Menschen geholfen hat.



"Der Welt läuft die Zeit davon, um in Sachen Wasser zu handeln. Wasser ist nicht

nur ein entscheidender Bestandteil unseres Lebensmittelsystems, sondern auch ein

grundlegendes Menschenrecht - und der Mangel an sicherem, sauberem Wasser auf

der ganzen Welt ist eines der drängendsten Probleme, mit denen unsere globale

Gemeinschaft heute konfrontiert ist", sagt Jim Andrew, Chief Sustainability

Officer bei PepsiCo. "Wasserknappheit steht in direktem Zusammenhang mit der

Klimakrise und wir bei PepsiCo sind der Meinung, dass eine globale Anstrengung

für eine positive Bilanz beim Nettowasser-Verbrauch unerlässlich ist. Wir

konzentrieren uns nicht nur darauf, sicherzustellen, dass die Menschen auf der

ganzen Welt Zugang zu dieser lebenswichtigen Ressource haben, sondern auch

darauf, dass wir dem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser in unseren Betrieben

überall Priorität einräumen."



Besonders anspruchsvolle Zielesind maßgeblich für die Umsetzung konkreter

betrieblicher Maßnahmen, die auf PepsiCos Anspruch eines positiven

Netto-Wasserverbrauchs einzahlen, den absoluten Wasserverbrauch zu reduzieren

und mehr als 100 % des Wassers, das an firmeneigenen und fremden Standorten in

Gebieten mit hohem Wasserrisiko verbraucht wird, wieder in das lokale

