VANCOUVER, British Columbia - 17. August 2021 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die folgenden zwei Bohrungen (GP-21-154 und GP-21-155) des Kernbohrprogramms 2021 auf dem im zentralen Goldgürtel Neufundlands liegenden Goldkonzessionsgebiet Golden Promise fertiggestellt hat. Diese Bohrungen sind Teil des Phase-2-Bohrprogramms des Unternehmens in der Zone Jaclyn. Die Bohrungen wurden in der Zone Jaclyn North in einem Gebiet mit goldhaltigen Quarzfindlingen niedergebracht. Beide Bohrungen durchteuften sulfidhaltige Quarzgänge. Sichtbares Gold kommt in einem Quarzgang in GP-21-154 vor.

Quarzgang in GP-21-154 mit sichtbarem Gold

Die Bohrungen GP-21-154 und GP-21-155, die Teil des Phase-2-Bohrprogramms des Unternehmens in der Jaclyn Zone sind, überprüften die Jaclyn North Zone (JNZ) östlich der vor Great Atlantic niedergebrachten Bohrungen. Die ersten drei Bohrungen des Phase-2-Bohrprogramms (GP-20-146, GP-20-147 und GP-20-148), die Ende 2020 niedergebracht wurden, erweiterten das JNZ-Quarzgangsystem jeweils etwa 260 m in Streichrichtung nach Osten, wobei jede Bohrung goldhaltige Quarzgänge durchteufte (siehe Pressemitteilungen auf der Website des Unternehmens). GP-21-154 und GP-21-155 waren Abgrenzungsbohrungen in diesem Bereich der JNZ, die jeweils nahe dem Westrand einer Zone mit goldhaltigen Quarzfindlingen niedergebracht wurden.

Das Unternehmen lokalisierte in der Zeit von 2017-2020 im Bereich der aktuellen Bohrungen in der JNZ goldhaltige Quarzfindlinge, darunter vier Proben aus Findlingen mit mehr als 100 g/t Gold. Dieses nach Nordosten verlaufende Quarzfindlingsfeld ist ungefähr 300 m lang.

Die Bohrung GP-21-154 wurde mit einer Neigung von ungefähr 48 Grad geringfügig in südöstlicher Richtung bis in eine Bohrtiefe von 122 m niedergebracht. Ziel der Bohrung war die Überprüfung der projizierten gegen die Fallrichtung verlaufenden Erweiterung eines goldhaltigen Quarzgangabschnitts (einschließlich 1,28 g/t Gold über eine Kernlänge von 0,87), der von Bohrung GP-21-147 durchteuft wurde. GP-21-154 durchteufte einen Abschnitt mit Quarzgängen zwischen 20,3 und 22,2 m. Sichtbares Gold kommt in einem Gang innerhalb dieses Abschnitts vor. Eine Sulfidmineralisierung ist auch lokal in Quarzgängen innerhalb dieses Abschnitts vorhanden.