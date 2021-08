Grüne: Gender-Studierende in Kabul sofort ausfliegen Autor: Tichys Einblick | 17.08.2021, 17:15 | 85 | 0 | 0 17.08.2021, 17:15 | Kabul/Berlin(ATN). Die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan in den letzten Tagen und Stunden haben in der westlichen Welt Bestürzung und Besorgnis ausgelöst. In Berlin hat ein Ereignis nach der Einnahme der Hauptstadt Kabul durch die radikal-islamischen Taliban besondere Erschütterung verursacht: Der Oberkommandierende der Taliban, Haibatullah Achundsada, gab die sofortige Schließung des Master-Studienganges für „Gender-and Women-Studies“ an Der Beitrag Grüne: Gender-Studierende in Kabul sofort ausfliegen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer