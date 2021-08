Für Anleger, die auf aktuellem Level vom Batterienhersteller überzeugt sind und mit ordentlichem Sicherheitspuffer zugreifen wollen, eignen sich die Zertifikate grundsätzlich zur Renditeoptimierung eines Depots.

Varta legte am vergangenen Freitag vor Börsenstart die Halbjahreszahlen vor: Der Konzern steigerte den Umsatz leicht (plus 2 Prozent) und legte beim EBITDA (bereinigt) um rund 10 Prozent zu. Die Pilotproduktion der Lithium-Ionen-Batterien soll wie geplant Ende des Jahres starten, das Management behält den positiven Ausblick bei und stellt eine EBITDA-Marge von 30 Prozent in Aussicht. Dennoch ging’s kräftig abwärts für die Varta-Aktie (DE000A0TGJ55): Notierte sie Donnerstagabend noch bei über 153 Euro, wurden am Dienstagmittag gerade noch 132,50 Euro gezahlt. Wer die hohen Volatilitäten zum defensiven Einstieg nutzen will, bekommt hohe Renditechancen und dicke Sicherheitspuffer.

Discount-Strategien (Dezember oder März) mit 22 oder 30 Prozent Puffer