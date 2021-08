FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem beeindruckenden Lauf seit Anfang August ist die Evotec -Aktie am Dienstag dicht an ihr Jahreshoch von Ende Januar herangekommen. Damals hatte ein Kursausreißer das Papier kurzzeitig um gut 30 Prozent auf 43,00 Euro und damit den höchsten Stand seit rund 21 Jahren nach oben katapultiert. Am Dienstag ging es gestützt durch eine positive Studie von Warburg Research um bis zu 3,4 Prozent auf 42,90 Euro nach oben.

Zum Xetra-Handelsschluss stand noch ein Plus von 2,9 Prozent auf 42,70 Euro auf dem Kurszettel. Das ist der höchste Schlusskurs seit dem Jahr 2000. Im August summieren sich die Gewinne damit auf 22 Prozent - mehr hat in diesem Zeitraum kein MDax -Wert zugelegt. Beflügelt haben in diesem Zeitraum positive Studiendaten, bestätigte Jahresziele zur Vorlage der Quartalszahlen, eine geplante Zweitnotiz der Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq und jetzt eine Kurszielanhebung durch Warburg Research.