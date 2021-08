Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SPORT Tolisso kehrt in Bayern-Kader zurück - BVB mit Moukoko in Startelf Corentin Tolisso ist zurück im Kader des FC Bayern München. Der 27 Jahre alte französische Mittelfeldspieler gehört erstmals nach seinem Corona-Ausfall zum Aufgebot des deutschen Fußball-Meisters für das Duell um den Supercup am heutigen Dienstag …