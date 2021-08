Kodiak Copper setzt Bohrprogramm bei MPD aufgrund von Waldbrandgefahr vorübergehend aus

Alle Arbeiter werden sicher demobilisiert. Zu diesem Zeitpunkt erwartet das Unternehmen keine wesentlichen Auswirkungen auf sein vollständig finanziertes Bohrprogramm bei MPD. Kodiak beobachtet die Waldbrandsituation genau und wird die Arbeiten fortsetzen, sobald dies sicher ist.

Claudia Tornquist, President and CEO von Kodiak, sagte: „Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Vertragspartner. Aus diesem Grund haben wir die Vorsichtsmaßnahme ergriffen, unser Bohrprogramm beim Projekt MPD auszusetzen, bis sich die Situation in Zusammenhang mit den Waldbränden in der Region verbessert. Unsere Gedanken sind bei all jenen, die von den Bränden betroffen oder bedroht sind. Ich hoffe sehr, dass die niedrigeren Temperaturen und der für die kommenden Tage vorhergesagte Regen dazu beitragen werden, die Brandsituation zu verbessern und die Lage für die örtlichen Gemeinden zu entschärfen.“

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Kontakt für weitere Informationen:

Nancy Curry, Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.