Loop Energy unterzeichnet Vereinbarung mit NGVI über Lieferung von Brennstoffzellensystemen für Linienbusse in Südkorea und sichert sich ersten Auftrag

Loop Energy (TSX:LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Lösungen auf der Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen, gibt die Bestellung der ersten eFlow-betriebenen Brennstoffzellensysteme im Rahmen einer kommerziellen Vereinbarung mit NGVI bekannt, einem in Südkorea ansässigen Hersteller von einsatzbereiten Erdgas- und Wasserstoff-Brennstoffsystemen für Linien- und Reisebusse. Dieser Schritt bedeutet einen wichtigen Meilenstein für Loop Energy, der die verstärkte Einführung der eFlow-Brennstoffzellenplattform auf dem Markt für Linienbusse und den offiziellen Eintritt von Loop Energy in den sehr dynamischen Markt für emissionsfreie Nutzfahrzeuge in Südkorea unterstreicht.

„Angesichts der hochmodernen Technologie von Loop und der Systemintegrationsexpertise und dem Kundenstamm von NGVI sind wir davon überzeugt, dass wir die Vision des wasserstoffelektrischen Nahverkehrs in Südkorea und darüber hinaus verwirklichen können“, so Ben Nyland, President und Chief Executive Officer bei Loop Energy. „In die Entwicklung unserer Produktlinie der vollständig integrierten Brennstoffzellensysteme sind eine Vielzahl von Anregungen unserer Kunden eingeflossen, und ihre Leistungsfähigkeit ist schlicht überragend. Von den täglich eintreffenden Betriebsdaten der kürzlich angekündigten städtischen Busflotte in Nanjing, China, bis hin zu Aufträgen von Neukunden in Osteuropa und nun in Korea sind wir sehr zufrieden mit dem Erfolg, den wir in den vergangenen Monaten im Linienbussegment erzielen konnten.“

Das erste innerhalb der Vereinbarung gelieferte Brennstoffzellensystem ist für den Bau der ersten Test- und Zulassungsfahrzeuge bestimmt, die der zwischen NGVI und Ulsan Metropolitan City unterzeichnete Vertrag über die Lieferung von wasserstoffelektrischen Bussen vorsieht. In der ersten Phase des Vertrages mit mehrjähriger Laufzeit wird Ulsan bis 2024 voraussichtlich 2,3 Mrd. KRW (etwa 2,0 Mio. USD) in die Erprobung und Zertifizierung von Technologien für Wasserstoffbusse investieren, die von einem Konsortium von Partnern – darunter NGVI – bereitgestellt werden. Im Jahr 2018 stellte Ulsan seinen Plan vor, 40 % der 949 Stadtbusse durch wasserstoffelektrische Fahrzeuge zu ersetzen und 60 Wasserstofftankstellen bis 2030 einzurichten.