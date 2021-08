Epigenomics AG: Abschluss von Biobank Sale Agreement und Anhebung der Prognose

Berlin, Deutschland, 17. August 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") hat heute mit der New Horizon Health Limited (6606.HK) einen Vertrag über den Verkauf bestimmter nicht-essentieller Blutproben geschlossen. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf beläuft sich auf USD 6,7 Mio., von denen Epigenomics USD 4,7 Mio. bei Vertragsvollzug erhält. Die Differenz ist innerhalb von 90 Tagen zu zahlen, wenn das Unternehmen die Integrität der Proben nachgewiesen und deren Dokumentation bereitgestellt hat. Die Epigenomics AG behält alle notwendigen Proben für die laufende Entwicklung von Epi proColon "Next-Gen" und weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Infolge des Verkaufs aktualisiert das Unternehmen seine aktuelle Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 auf Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 6,0 Mio. und ein EBITDA vor anteilsbasierter Vergütung in Höhe von EUR -3,0 Mio. bis EUR -4,0 Mio. Der Finanzmittelverbrauch im Jahr 2021 wird voraussichtlich zwischen EUR 3,5 Mio. und EUR 4,5 Mio. liegen.

Zu den in der vorstehenden Prognose genannten Kennzahlen finden sich nähere Erläuterungen in den Finanzberichten der Gesellschaft unter https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/.

