IAEA Iran macht Fortschritte bei heikler Atomtechnik Der Iran hat internationalen Inspektoren zufolge die Herstellung von fast atomwaffentauglichem Uran ausgeweitet. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Dienstag mitteilte, hat das Land in seiner Anreicherungs-Anlage in Natanz …