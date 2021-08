Freigabe von Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon nach dreijähriger Unterbrechung

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Die in Louisville ansässige Michter's

Distillery wird im September mit der Auslieferung ihrer 2021er Abfüllung ihres

Toasted Barrel Finish Bourbon beginnen. Dies wird die erste Veröffentlichung des

Whiskeys seit August 2018 sein.



"Wir haben unseren bahnbrechenden US*1 Toasted Barrel Bourbon erstmals 2014 auf

den Markt gebracht, und wir haben 2015 und 2018 nachgelegt. Da wir bei Michter's

nach wie vor mit Whiskey-Engpässen zu kämpfen haben, haben wir uns entschlossen,

einen Teil unserer Bourbon-Bestände für dieses Toasted-Angebot zu verwenden,

damit unsere treuen Michter's-Fans es genießen können", so Michter's-Präsident

Joseph J. Magliocco.





"Bei Michter's experimentieren wir sehr viel, um den besten amerikanischenWhiskey herzustellen. Die innovative Arbeit, die unser Produktionsteam beimToasted Barrel Finishing leistet, liefert bemerkenswerte Ergebnisse",kommentiert Dan McKee, Master Distiller von Michter's. Für die Herstellungdieser speziellen Toasted-Version verwendet Michter's zunächst vollständiggereifte Fässer seines US*1 Small Batch Kentucky Straight Bourbon und gibt denWhiskey zur weiteren Reifung in ein zweites Fass aus 18-monatigemluftgetrocknetem Holz. Das zweite Fass wurde nach genauen Vorgaben getoastet,aber nicht verkohlt.Michter's Master of Maturation Andrea Wilson legt das Protokoll für das Toastender Fässer und für die anschließende Reifung des Michter's US*1 Toasted BarrelBourbon fest. Über die Veröffentlichung 2021 sagte Wilson: "Die diesjährigeVersion ist außergewöhnlich ausgewogen und die perfekte Ergänzung für dieHerbst- und Weihnachtszeit." Der empfohlene Verkaufspreis für eine750-ml-Flasche Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon beträgt 100 $.Kürzlich hat Michter's seine Farm und seinen Betrieb in Springfield, Kentucky,auf 83 Hektar erweitert, als es weitere 24 Hektar erwarb. Dort baut Michter'sdas Getreide aus eigenem Anbau an, mit dem das Unternehmen derzeit destilliert.Außerdem besitzt Michter's zwei Brennereien, beide in Louisville: dieHauptbrennerei Michter's Shively und die Michter's Fort Nelson Distillery.Die Michter's Fort Nelson Distillery befindet sich in der West Main Streetgegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier-Museum undverfügt über das legendäre Pot-Still-System der Michter's PennsylvaniaDistillery. Wenn es geöffnet ist, werden auch Führungen mit Whiskey-Verkostungenangeboten, und in der The Bar at Fort Nelson werden klassische Cocktailsangeboten, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiertwerden.Michter's stellt hochgelobte Whiskeys her, die nur in begrenzter Stückzahlproduziert werden, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Michter's istbekannt für seinen Small Batch Bourbon, Single Barrel Bourbon, Small Batch SourMash Whiskey, Single Barrel Rye und Small Batch American Whiskey. Im Januar 2021wurde Michter's vom Drinks International's Annual Brands Report zur Top TrendingAmerican Whiskey Marke Nr. 1 ernannt. Für weitere Informationen bitte besuchenSie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261417-1&h=3142799879&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261417-1%26h%3D1612281507%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com, und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261417-1&h=2165572934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261417-1%26h%3D3086988233%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261417-1&h=1874423171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261417-1%26h%3D2207925311%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook , und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261417-1&h=4047157052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261417-1%26h%3D1901398514%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FMichtersWhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter .Pressekontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580jmagliocco@michters.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1595666/Michter_s_2021_Toasted_Barrel_Finish_Bourbon.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114603/4996605OTS: Michter's Distillery