In der Zukunft zuhause / Kommentar zum Absatzrekord der Fondsbranche in Deutschland von Jan Schrader.

Frankfurt/Main (ots) - An der Börse, so lautet ein viel zitiertes Bonmot, wirddie Zukunft gehandelt. Und den Bewertungsmaßstab dafür, so muss wohl hinzugefügtwerden, liefern die EZB und andere Notenbanken gleich dazu. Schon zu Beginn derCoronakrise, im März 2020, hat die Zentralbank ihr zusätzlichesNot-Anleihekaufprogramm PEPP lanciert, so dass sich die Aktienkurse in Erwartungweiterhin niedriger Zinsen und einer geldpolitischen Konjunkturstütze früherholt haben. Die privaten Haushalte in Deutschland, im Lebensalltag weit vonEZB und Börse entfernt, haben das nicht sofort begriffen und ihr unverhofftangespartes Geld in der Coronakrise erst einmal auf dem Bankkonto liegen lassen.Nach und nach aber gewannen erst Einzelaktien und später Fonds an Relevanz. DasGeld kommt im Fondsgeschäft an.Die Branche hat ihren Absatz also wieder einmal der EZB zu verdanken - ähnlichwie vor gut sechs Jahren. Im März 2015 hatte die Notenbank bereits ihrumstrittenes reguläres Anleihekaufprogramm gestartet. Schon im Vorfeld stiegendie Börsenkurse damals an - und Fonds erzielten hohe Zuflüsse. Der Aktienboomergibt dabei aus Anlegersicht Sinn, denn in der Erwartung dauerhaft niedrigerZinsen sind künftige Unternehmensgewinne aus heutiger Sicht rechnerisch mehrwert. Während Banken, Bausparkassen und Lebensversicherer im Niedrigzinsumfeldunter Druck geraten, lebt die deutsche Fondsbranche prächtig davon. Dasverwaltete Vermögen steigt und die Kundschaft steht Schlange.In einer anderen Zinslandschaft hätte sich der starke Anstieg der Aktienkursevermutlich erst in der Zukunft ereignet, die Notenbanken haben die künftigeEntwicklung somit ein Stück weit vorweggenommen. Eine Branche, die vom Bestandder verwalteten Vermögen lebt, ist also bereits in der Zukunft zuhause. DasVolumen hat die Branche dabei in Deutschland seit Anfang 2020 um sage undschreibe 20% auf 4,09 Bill. Euro erhöht.Das wird nicht ewig so weitergehen: Indizien einer Abkühlung sind schon da. Imzweiten Quartal fiel das Neugeschäft der Aktienfonds auf hohem Niveau bereitsetwas schwächer aus, als die Börsenkurse langsamer zugelegt haben als zuvor.Eine internationale Fondsmanagerumfrage wiederum fängt in der Zunft bereitspessimistische Töne zur Weltwirtschaft ein. Freilich handelt es sich bei derEinsicht, dass ein starkes Wachstum nicht bis in alle Ewigkeit fortgeschriebenwerden kann, um ein Luxusproblem. Die Branche lebt komfortabel.(Börsen-Zeitung, 18.08.2021)