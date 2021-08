CREDIT SUISSE stuft CRH auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Lars Kjellberg

Analysiertes Unternehmen: CRH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerischer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Infrastrukturprojekten in den USA, an denen der Baukonzern Anteil haben dürfte. Aber auch positive Marktbedingungen und günstige Wechselkurse führte der Experte für den Schritt ins Feld./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.