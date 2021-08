Poenina gibt personelle Veränderungen bekannt und leitet externe Untersuchung ein

Jean Claude Bregy, CEO, wird per sofort freigestellt und tritt per sofort als Verwaltungsratsmitglied aus sämtlichen zur poenina holding ag gehörenden Gesellschaften und Gremien aus. Der Verwaltungsrat hat Jean Claude Bregy als Aktionär (20.72%) zu einer Lock-up Vereinbarung verpflichtet, die ab sofort für 12 Monate gilt.

Marco Syfrig, Präsident des Verwaltungsrats, zieht seinerseits die Konsequenzen und wird per Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl antreten. «Ich habe eine Fehleinschätzung der Situation vorgenommen und als Verwaltungsratspräsident auch kommunikativ Fehler begangen. Dazu stehe ich und dafür entschuldige ich mich in aller Form gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Aktionären und der Öffentlichkeit», teilt Marco Syfrig mit. «Es ist mir ein Anliegen, die poenina holding ag in dieser Phase nicht im Stich zu lassen und mit sämtlichem Know-how und allen zur Verfügung stehenden Kompetenzen zur Stabilisierung und geordneten Übergabe an meine Nachfolge, die noch zu bestimmen ist, zu sorgen.» Die Rekrutierung der Nachfolge von Marco Syfrig wird im Rahmen eines externen Mandates über ein professionelles Recruiting-Unternehmen erfolgen.