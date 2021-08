PRO Unlimited übernimmt Workforce Logiq durch eine Vereinbarung mit EQT Private Equity und schafft damit einen weltweit führenden Anbieter von Workforce-Management-Lösungen

Durch diese Transaktionen wird PRO die bewährte und starke Erfolgsbilanz von Workforce Logiq in Bezug auf Innovation und Wachstum, darunter 16 patentierte und zum Patent angemeldete Lösungen, engagierte Datenwissenschafts- und Entwicklungsteams sowie eine preisgekrönte Technologieplattform Total Talent Intelligence, in sein Portfolio aufnehmen. Darüber hinaus erweitert die starke Präsenz von Workforce Logiq in EMEA, insbesondere in den nordischen Ländern, die bereits beeindruckende globale Reichweite von PRO. Infolgedessen wird PRO den Umfang und die Breite seiner Aktivitäten verbessern, um die kontinuierliche globale Expansion seines großen und mittelständischen Kundenstamms weltweit zu ermöglichen.

„Die Einbindung von Workforce Logiq in die PRO Unlimited-Familie wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite zu erweitern und zwei gleichgesinnte Unternehmen zusammenzuführen, die dieselbe Strategie und denselben Plattformansatz für das Management von Zeitarbeitskräften teilen“, sagte Kevin Akeroyd, CEO bei PRO Unlimited. „Die Aufnahme seiner Software und Dienstleistungen in unsere Plattform wird unsere Tradition fortsetzen, den Bedarf an kostspieligen und ineffizienten Einzellösungen für das Management von Zeitarbeitskräften zu beseitigen. Das Ergebnis ist ein optimaleres Erlebnis für Kunden, die geschäftskritische Personalprogramme für Nicht-Mitarbeiter modernisieren möchten, die inzwischen in den meisten Unternehmen zu einer der vier wichtigsten Ausgabenkategorien geworden sind.“