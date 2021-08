Conga übernimmt Contract Wrangler

Conga, der weltweit führende Anbieter von Transformationen von Commercial and Revenue Operations, gab heute die Übernahme von Contract Wrangler bekannt, einem führenden Unternehmen in der Anwendung von KI und ML, um die Bedingungen und Verpflichtungen in Verträgen zu verstehen, die sich nach Abschluss des Vertrags auf Umsatz, Risiko und Kosten auswirken. Mit der Kombination werden Unternehmen jeder Größe in der Lage sein, alle ihre Verträge ganzheitlich zu verwalten, sei es auf Firmen- oder Fremdpapier, um Risiken zu managen und gleichzeitig die Einnahmen zu optimieren.

Conga verfügt über die branchenweit umfassendste Suite von Revenue-Contract-Management-Funktionen, die Dokumentenerstellung, Vertrags- und Lifecycle-Management sowie Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen umfassen, die zur Automatisierung und Verwaltung vollständiger Revenue Operations-Prozesse dienen.