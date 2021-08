2J Antennas erschließt fortschrittliche Technologien mit den kleinsten flexiblen Antennen der Welt, die die globale Kommunikation unterstützen sollen

2J Antennas „Connecting the World“, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsantennenlösungen, stellt die kleinste flexible Antenne der Welt in seiner brandneuen Mono-Flexi-Serie vor. Die hochmoderne, zum Patent angemeldete Technologie löst die Herausforderung der Antennenleistung gegenüber der Größe, indem sie eine neue Technik der Kabelüberbrückung zwischen Strahlungselementen und der Erweiterungsmasse einführt, was sie ideal für die Integration kleiner Geräte macht. Die Überbrückungstechnik erzeugt geringere Resonanzen und optimiert die Abstimmung bei gleichzeitiger Reduzierung der Antennengröße mit maximaler Effizienz, insbesondere in niedrigen Frequenzbändern.

Mono-Flexi Antenna Series by 2J Antennas (Photo: Business Wire)

Die Mono-Flexi-Serie besteht aus Miniaturantennen, die die Spektren Sub-6GHz, 5G NR, 4G LTE und Cellular 600 - 7125 MHz abdecken. GNSS Multi-Constellation-, WiFi-6- und ISM-Band-Modelle befinden sich in der Entwicklung und werden in naher Zukunft zur Mono-Flexi-Serie hinzugefügt. Rechts- und Linkseinspeisungsoptionen ermöglichen verschiedene Antennenkonfigurationen für MIMO- und Array-Systeme. Diese hocheffiziente Antenne ist ideal für die Integration von Leiterplatten oder Mobilfunkgeräten, die bei Zertifizierungen, Netzbetreibergenehmigungen oder Größenbeschränkungen auf Schwierigkeiten stoßen. Mit dieser Technologie sind wir in der Lage, die Größe von 4G LTE-Antennen auf 40x20 mm und für 5G NR auf 50x25 mm zu reduzieren, bei einem niedrigen Profil von 0,2 mm. Die Antennen der Mono-Flexi-Serie erreichen in den unteren Frequenzbändern einen Wirkungsgrad von über 80 % und machen damit eine bahnbrechende Technologie auf dem Markt verfügbar.

„Wir sind stolz darauf, die ersten Anbieter der kleinsten flexiblen Antennenlösungen auf dem Weltmarkt zu sein. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach kleineren Geräten müssen Antennenlösungen ständig mit fortschrittlicheren Technologien erneuert werden. Unsere Ingenieurteams haben unermüdlich daran gearbeitet, die kleinste Vollspektrum-Antennenlösung zu entwickeln, die die Lücke zwischen Antennengröße und Leistung schließt“, sagt Ruben Cuadras, PhD, Director of Engineering.

Über 2J Antennas

Seit dem Jahr 2002 arbeitet 2J Antennas eng mit technologischen Innovatoren zusammen und beliefert branchenführende Unternehmen der Bereiche Medizintechnik, Automobilindustrie, Seefahrt, Telematik, Telekommunikation, Automatisierung und IoT. 2J Antennas ist bekannt für seine herausragenden technischen Leistungen und seine Selbstständigkeit. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte sowie ein vollständiges Servicepaket, das die Kunden dabei unterstützt, ihre Produkte ohne oder mit nur geringem Aufwand auf den Markt zu bringen , indem es einen echten End-to-End-Prozess bietet.

Ein umfassendes Angebot an Standardantennen und kundenspezifischen Lösungen finden Sie auf ihrer Website oder per E-Mail an sales@2j-antennas.com.

