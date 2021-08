DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax am Mittwoch in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,14 Prozent auf 15 945 Punkte. Damit bleibt der Index in dieser Woche vorerst unter der runden Marke von 16 000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte. Insgesamt lassen es die Anleger nach dem Rekordhoch etwas ruhiger angehen. Die weltweite Ausbreitung der Coron-Variante Delta und auch geopolitische Risiken nach dem Machtwechsel in Afghanistan mahnen etwas zur Vorsicht. Schnäppchenjäger könnten allerdings weiterhin tiefere Kurse zum Einstieg nutzen.

USA: - VERLUSTE - Nach erneuten Kursrekorden zum Wochenauftakt hat die Corona-Pandemie die US-Aktienmärkte am Dienstag unter Druck gesetzt. Hinzu gesellten sich überraschend schwache Daten vom wichtigen Einzelhandel. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag in den letzten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte, büßte 0,79 Prozent auf 35 343,28 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 0,71 Prozent auf 4448,08 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,91 Prozent auf 15 002,83 Punkte abwärts.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Nachdem zuletzt die Corona-Lage die Anleger zuletzt immer wieder verunsichert hatte, blickten sie zur Wochenmitte etwas zuversichtlicher auf die Konjunkturentwicklung. So erholen sich Japans Exporte weiter kräftig, getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um gut ein halbes Prozent. Der Hang Seng in Honkong und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewannen jeweils rund ein Prozent.

^

DAX 15921,95 -0,02%

XDAX 15894,90 -0,37%

EuroSTOXX 50 4196,40 -0,14%

Stoxx50 3662,64 0,36%



DJIA 35343,28 -0,79%

S&P 500 4448,08 -0,71%

NASDAQ 100 15002,83 -0,91%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 176,76 -0,03%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1716 0,05%

USD/Yen 109,64 0,01%

Euro/Yen 128,45 0,08%

°



ROHÖL:



^

Brent 69,26 +0,23 USD

WTI 66,83 +0,24 USD

°



/mis