Hält die Konsolidierung im DAX über die Wochenmitte hin an? Folgende Chartmarken sind weiterhin bei dieser Einschätzung wichtig.

"Unterhalb der 15.850 gehe ich von einem Test der breiten Range und damit dem Ausbruchsniveau bei 15.811 Punkten aus. Oberhalb der Trendlinie ist ein Kaufsignal aktiviert, was den Index bis zu dem kleinen GAP von gestern also 15.961 Punkte tragen kann."

Ask 2,01

Ask 2,01

Ask 20,10

Ask 20,10

Szenario für den Dienstag

Direkt am Morgen gab es den Pullback an den ehemaligen Hochs bei 15.811 Punkten. Dort schienen mehrere Marktakteure auf einen Abprall zu setzen, denn er erfolgte sehr dynamisch. Binnen der ersten Handelsstunde war die ursprüngliche Handelszone zurückerobert und der Index konnte sich dem Abwärtstrend stellen und ihn sogar überwinden. Signal zwei wurde sozusagen auch ausgeführt:

Wochenverlauf im DAX mit Peak auf Unterseite

Als gegen Mittag der Ausbruch aus der blauen Zone und damit die Überwindung der Abwärtstrendlinie vollzogen wurde, drehte das Momentum auf die Oberseite. Bis zur 15.961 reichte die Kraft zwar nicht, aber immerhin wurden alle Verluste aufgeholt und der Handelstag schloss fast unverändert:

Abwärtstrend im DAX überwunden

Die Volatilität nahm hierbei auf 120 Punkte leicht zu, blieb insgesamt aber im Rahmen der Bewegungen der letzten Wochen. Daran änderten auch die US-Daten wenig.

Wir schauten am frühen Nachmittag auf die Umsätze im US-Einzelhandel. Sie fielen im vergangenen Monat mit 1,1 Prozent stärker als erwartet. Analysten hatten im Mittel mit einen Rückgang von lediglich 0,3 Prozent gerechnet. Bei den Erlösen aus Autoverkäufen gab es auch einen Rückgang um 0,4 Prozent, während dort die Analysten sogar einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Insgesamt also Daten, die dann später an der Wall Street noch einmal für Abgabedruck sorgten - nach XETRA-Schluss jedoch.

Folgende Rahmendaten sind im regulären Handel damit verzeichnet worden:

Eröffnung 15.872,12 Tageshoch 15.931,31 Tagestief 15.811,57 Vortageskurs 15.925,73 Schlusskurs 15.921,95

Damit stand der gestern skizzierte Aufwärtstrend nicht nur zur Debatte, sondern wurde kurzzeitig gebrochen aber wenig später zurückerobert:

Mittelfristiger DAX-Chart mit kurzem Peak

Setzt sich am Morgen der schwache Abendverlauf der Wall Street oder dieser Trend durch?

Der Test der Unterstützung bei 15.811 war ein starkes Zeichen, ebenso die Rückeroberung des Aufwärtstrends. Dieser könnte heute erneut im Fokus stehen, wenn der Markt nicht direkt zum Start weitere Aufschläge zeigt.