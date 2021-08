Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 465 auf 500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer überzeuge mit Blick auf Qualität, Renditen und Wachstum, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am …