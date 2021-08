Oleg Burlakov, führender russischer Unternehmer, Selfmade-Milliardär und Pionier des Öko-Segelns stirbt im Alter von 72 Jahren

Nachruf auf Oleg Burlakov:

Oleg Leonidovich Burlakow, ein prominenter russischer Unternehmer und führende Personalität in der Industriegüterbranche, verstarb am 21. Juni 2021 im Alter von 72 Jahren in Moskau nach einem kurzen Kampf mit Covid-19.

Der 1949 in St. Petersburg geborene Oleg war ein russischer Patriot, der neben seiner Tätigkeit in der Luft- und Raumfahrt-, Chemie- und Energiebranche vor allem als Eigentümer und Visionär der Black Pearl bekannt ist, einer bahnbrechenden Öko-Segelyacht, die er 2010 in Betrieb nahm.