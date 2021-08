Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Weiterhin kaum Bewegung - Warten auf Fed-Protokoll Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zur Wochenmitte erst einmal in Wartestellung verharren. Nach zwei Handelstagen mit leichten Verlusten signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax am Mittwochmorgen ein moderates …