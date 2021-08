ERLANGEN (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers läuft es derzeit rund. Dabei profitiert das Unternehmen zwar von einer Sonderkonjunktur durch den Verkauf von Corona-Schnelltests. Doch auch die anderen Geschäftsfelder entwickeln sich gut. Große Wachstumshoffnungen setzt die Siemens-Tochter in die kürzlich abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian. Das kommt auch an der Börse gut an. Die Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Im September könnte schließlich die Aufnahme in den Dax anstehen. Was bei Healthineers los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Konzernchef Bernd Montag hat derzeit allen Grund, zufrieden zu sein. Nach einer Corona-Delle im vergangenen Jahr befindet sich das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs. Die Geschäfte laufen dabei besser als gedacht - so hat Healthineers in diesem Jahr bereits dreimal seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) erhöht, zuletzt Ende Juli. Dabei profitiert das Unternehmen von einem außergewöhnlich guten Geschäft seiner Diagnostik-Sparte - dank der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests überwiegend in Europa.

Im dritten Geschäftsquartal legte Healthineers daher stark zu und erlöste rund 5 Milliarden Euro, 51 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresquartal, als die Corona-Krise das Geschäft belastet hatte. Erstmals trug auch die im April abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian dazu bei. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei knapp 39 Prozent. Die Diagnostiksparte ragte dabei heraus und konnte ihre Erlöse nahezu verdoppeln. Das Geschäft mit Antigen-Schnelltests dürfte jedoch seinen Höhepunkt erreicht haben, sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz jüngst. Im letzten Viertel des Geschäftsjahres sei mit einer deutlichen Abschwächung zu rechnen, dazu komme ein erheblicher Preisverfall bei den Tests.

Große Erwartungen setzt Healthineers in Varian, die teuerste Übernahme der Firmengeschichte soll das Wachstum weiter ankurbeln. Der US-Krebsspezialist werde seine bereinigte Umsatzrendite deutlich steigern, sagte Schmitz. Dabei helfen sollen neben Umsatzsteigerungen auch Synergieeffekte. Diese dürften bis zum Geschäftsjahr 2024/25 über den derzeit avisierten 300 Millionen Euro liegen, so der Finanzvorstand jüngst in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung". Er deutete zudem für den Mitte November geplanten Kapitalmarkttag höhere mittelfristige Ziele an.