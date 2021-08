Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tencent Peking bestimmt die Kurse – was tun? Dunkle Wolken über dem Aktienkurs von Tencent (WKN: A1138D) bringen diesen -4,12% tiefer auf 55,15 US$. Pekings Vorgaben für einen fairen Wettbewerb im Internet sind eine kleine Zäsur für die heimische Tech-Szene. Tencent ist ein Social-Media-Konglomerat aus dem Reich der Mitte mit engen Verbindungen zu vielen führenden Startups in Kernbereichen des chinesischen Internets, es besitzt […]