Seit geraumer Zeit gelingt es Ballard Power nicht, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Zuletzt endeten Vorstöße auf der Oberseite im Bereich von 16,7 US-Dollar / 17,0 US-Dollar. Dieser Bereich hat sich mittlerweile zu einem veritablen Widerstand entwickelt.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Ballard Power an dieser Stelle vom 17.06. spielte der Bereich um 16,7 US-Dollar eine wichtige Rolle; damals allerdings als Unterstützung. In der Kommentierung hieß es entsprechend unter anderem „[…] Ballard Power verpasste es auch zuletzt, die Situation auf der Oberseite zu klären. Der Kursbereich 18,2 / 20,0 US-Dollar verstellt der Aktie noch immer den Weg gen Norden. Zuletzt ist zudem die wichtige Unterstützung bei 16,7 US-Dollar in den Fokus geraten. Noch kann Ballard Power den Rücksetzer oberhalb dieser wichtigen Marke halten. Sollte es allerdings doch noch unter die 16,7 US-Dollar gehen, ist Gefahr im Verzug. In diesem Fall könnte das Mai-Tief bei 12,8 US-Dollar noch einmal aktuell werden. […]“

In der Folgezeit musste die Aktie die Unterstützung bei 16,7 US-Dollar dann doch aufgeben. Das Handelsgeschehen verlagerte sich in Richtung der 15,0 US-Dollar. Vorstöße auf der Oberseite blieben seitdem weitgehend auf den Bereich um 16,7 US-Dollar begrenzt.

Die Zahlenveröffentlichung vor einigen Tagen hätte dem Aktienkurs noch einmal neuen Schwung geben können, dazu kam es aber nicht. Letztendlich fielen die Zahlen eher durchwachsen aus. Ballard Power gab den Umsatz für das zweite Quartal 2021 mit 25,0 Mio. US-Dollar und damit leicht unterhalb des Niveaus des Vorjahresquartals (Umsatz in Q2 / 2020 25,8 Mio. US-Dollar) an. Auch auf der Ergebnisseite konnte Ballard Power nicht punkten und wies für das Juni-Quartal einen Nettoverlust in Höhe von -21,9 Mio. US-Dollar aus (Vorjahresquartal -10,7 Mio. US-Dollar).

Aus charttechnischer Sicht ist die aktuelle Situation durchaus als prekär zu bezeichnen. Sollte es zu einem deutlichen Bruch der Marke von 15,0 US-Dollar kommen, würde das markante Mai-Tief, das damals bei 12,8 US-Dollar ausgebildet wurde, noch einmal in den Fokus rücken… Auf der Oberseite würde durch einen Vorstoß über die 16,7 US-Dollar / 17,0 US-Dollar hingegen Entlastung winken.